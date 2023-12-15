На границе с Польшей поляк сбил троих украинских водителей

Главное: Поляк сбил троих украинских водителей на границе с Украиной. Журналист, сообщивший в сети о ДТП на границе, пишет, что митинг поляков проплачен: за перекрытие границы поляки якобы получают по 400 злотых ежедневно.

Детали: На украинско-польской границе польский водитель на пешеходном переходе сбил троих украинских водителей. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский.

«На пункте пропуска Рава-Русская польский водитель сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей. Это уже просто какое-то адище там несется», — написал журналист и опубликовал видео с места ДТП.

Сообщений о состоянии пострадавших водителей нет.

Журналист также узнал, что митинг поляков проплачен.

«Кстати, польские митингующие из партии Рафаля Меклера признались, что за перекрытие границы получают по 400 злотых в день», — говорится в сообщении журналиста.

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