Полицейский из Беверли-Хиллз 4 (2024): дата выхода и трейлер киноновинки с Эдди Мёрфи

Главное: Появился трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4». По сюжету, спустя 30 лет Эдди Мёрфи в образе детектива вновь будет ловить преступников.
Детали: Вышел трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4».
Главное: Появился трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4». По сюжету, спустя 30 лет Эдди Мёрфи в образе детектива вновь будет ловить преступников.
Детали: Вышел трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4».
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