Полицейский из Беверли-Хиллз 4 (2024): дата выхода и трейлер киноновинки с Эдди Мёрфи

Главное: Появился трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4». По сюжету, спустя 30 лет Эдди Мёрфи в образе детектива вновь будет ловить преступников.

Детали: Вышел трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4».

По сюжету «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», спустя 30 лет Эдди Мёрфи в образе детектива вновь будет ловить преступников на улицах солнечной Калифорнии.

Премьера «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» назначена на лето 2024 года.

Трейлер «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»: