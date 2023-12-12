Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой

Главное: Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила захватила позиции противника в черте Горловки. Под контроль взят один из терриконов.

Детали: Украинские военные взяли под контроль один из терриконов в черте города Горловка в Донецкой области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook во вторник, 12 декабря.

«Наши герои — штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка — это Украина! Донбасс — это Украина!», — написал глава государства.

Зеленский обнародовал видео, на котором указано продвижение ВСУ в направлении поселка Южное, которое находится в окрестностях Горловки. При этом в плен попали по меньшей мере пятеро российских захватчиков.

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