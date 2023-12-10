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Видео-Новости > Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix

Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix

Агата Кловская
10.12.23 12:00
48
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix

Главное: Вышел трейлер фильма «Мятежная луна: Дитя огня». По сюжету жестокий тиран угрожает жителям мирной колонии на краю галактики.

Детали: Появился трейлер фильма «Мятежная луна: Дитя огня» на Netflix.

По сюжету фильма «Мятежная луна: Дитя огня», жестокий тиран угрожает жителям мирной колонии на краю галактики, и их единственной надеждой становится таинственная незнакомка.
 
Премьера фильма «Мятежная луна: Дитя огня» состоится 22 декабря 2023 года (21 декабря в раннем доступе).
 
Трейлер фильма «Мятежная луна: Дитя огня»:
 

Тэги: фильм, кино

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