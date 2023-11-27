Голодный путь (Famine Way): украинцы создали компьютерную игру о Голодоморе

Главное: Разработчики из Луцка создали компьютерную игру о Голодоморе «Голодный путь» (Famine Way). Сюжет игры разворачивается в мертвом селе Харьковской области.

Детали: Украинские разработчики анонсировали компьютерную игру о Голодоморе. Ее описание уже появилось на сервисе Steam. Игра называется «Голодный путь» (Famine Way).

«Эта игра реалистично передает события Голодомора и акт геноцида украинского народа в 1932-1933 годах. В игре присутствуют сцены насилия и мультяшные элементы жестокости. Небольшое количество ненормативной лексики и элементов хоррора и психологического триллера», — говорится на странице игры.

Сюжет игры «Голодный путь» (Famine Way) разворачивается в мертвом селе Харьковской области. Герои — девочка Олена и ее спутник-журавль — отправляются на поиск своих близких (судя по всему, уже умерших).

В игре «Голодный путь» (Famine Way) отсутствуют диалоги, описания и бои — поэтому «на первый план выходит исследование игрового мира через окружающие объекты и музыку».

Разработчик «Голодный путь» (Famine Way) — компания Stellarium gaming из Луцка.