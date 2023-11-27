Яна Дога: известную блогершу разоблачили на шоу «Супермама»

Главное: В шоу «Супермама» на телеканале «СТБ» разоблачили блогершу Яна Дога, которая не платит налоги.

Детали: Известная ТикТок-блогер Яна Дога, у которой на данный момент 11,4 млн подписчиков в «ТикТок» приняла участие в шоу «Супермама» и заявила, что зарабатывает в месяц 20 тысяч долларов на «ТикТоке» и $30-50 тысяч на «Instagram», а также рассказала, что платит налоги как ФОП третьей группы.

Соперницы по шоу посчитали и выяснили, что либо она врет о своих заоблачных доходах, либо государство недополучает налоги, потому что лимит у ФОП третьей группы на 8 млн гривен в год, а доход Яны Дога значительно больше.

«А это уже своем другая система налогообложения и другие, намного выше налоги. Не 5%, а почты в четыре раза больше», — говорит одна из участниц.

В ответ на это, Яна Дога назвала свою соперницу «тупой» и начала оправдываться, что у нее нет «перелимита», потому что доход ежемесячно разный, а позже и вовсе попросила соперниц уйти из ее квартиры.

После выхода программы в эфир, подписчики Яны Дога в «ТикТок» начали массово оставлять под ее видео комментарии с вопросом: «где налоги?».