Крымские партизаны сообщают о ночных ударах по воинским частям в Крыму

Главное: В России заявили о массированной атаке дронов на Крым. Партизаны сообщают о поражении воинской части оккупантов.

Детали: Министерство обороны России заявило, что ночью 24 ноября силы противовоздушной обороны якобы сбили над временно оккупированным Крымом 13 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Россияне традиционно обвиняют Украину в запуске беспилотников. В Минобороны РФ отмечают, что средствами ПВО якобы уничтожено 16 БпЛА, из которых 13 — над Крымом и три — над территорией Волгоградской области.

В то же время Telegram Крымских партизан сообщает, что во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

В тему: В России заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области.