Зеленский согласился изучить мирный план Трампа

Главное: Владимир Зеленский готов изучить мирный план Дональда Трампа. Но есть нюансы.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов изучить мирный план бывшего американского лидера Дональда Трампа. Его слова цитирует телеканал Fox News.

Украинский лидер подчеркнул, что готов к диалогу с экс-президентом США, который уверял, что способен «очень быстро устроить мирное соглашение для Украины».

Владимир Зеленского проинформировал: «Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной».

Он добавил: «Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готовой к такому мирному плану. Это не мирный план».

В тему: Трамп заявил, что уважает Зеленского, но ехать в Украину не хочет.