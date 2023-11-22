В ГУР опубликовали интригующее видео про Крымский мост

Главное: Крымский мост уже давно является одной из главных мишеней украинских военных. В частности, для ГУР, которое опубликовало интригующее видео.

Детали: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в среду, 22 ноября, опубликовало видео из временно оккупированного Крыма, на котором показало «лишний» незаконно построенный Керченский мост.

Видео длится около 20 секунд. Мост снимают с берега, а затем демонстрируют надпись на листе ГУР Артан и цвета украинского флага.

«Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует...», — говорится в комментарии к видео.

В тему: В ВМС рассказали, когда Крымский мост окончательно «устанет».