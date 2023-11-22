Шарлот: в РФ арестован фрик-певец, который сжег российский паспорт

Главное: В Питере арестовали певца с псевдонимом Шарлот. Летом он показательно сжёг российский паспорт. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Детали: Фрик-певец Шарлот, который летом показательно сжёг российский паспорт, вернулся в Питер и был задержан.

Ранее в видеообращении Шарлот говорил, что желает приехать в Киев, чтобы «поддерживать людей выступлениями», и просил власти Украины помочь ему попасть в страну, но что-то пошло не так.

Потом Шарлот вызывал на поединок певца Шамана, а недавно подумал и решил анонсировать своё возвращение в Россию.

После возвращения Шарлот был встречен наручниками и полицией, сообщают телеграм-каналы.

Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соцсетях.