Шарлот: в РФ арестован фрик-певец, который сжег российский паспорт

Главное: В Питере арестовали певца с псевдонимом Шарлот. Летом он показательно сжёг российский паспорт. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы.
Детали: Фрик-певец Шарлот, который летом показательно сжёг российский паспорт, вернулся в Питер и был задержан.
Ранее в видеообращении Шарлот говорил, что желает приехать в Киев, чтобы «поддерживать людей выступлениями», и просил власти Украины помочь ему попасть в страну, но что-то пошло не так.
Потом Шарлот вызывал на поединок певца Шамана, а недавно подумал и решил анонсировать своё возвращение в Россию.
После возвращения Шарлот был встречен наручниками и полицией, сообщают телеграм-каналы.
Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соцсетях.