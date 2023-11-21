Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > «Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой

«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой

Агата Кловская
21.11.23 14:24
170
«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой

Главное: Народный депутат пытался криптовалютой подкупить главу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. По данным источников, речь идет о нардепе от «Слуги народа» Андрее Одарченко.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату. Его обвиняют в подкупе главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Об этом сообщает НАБУ и САП.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от «Слуги народа», члене комитета по антикоррупционной политике Андрее Одарченко.

Как сообщили правоохранители, народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов, отметили в НАБУ.

Правоохранители также обращают внимание, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Народному депутату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тему: Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке.

Тэги: взятка, подкуп, Слуга народа, Андрей Одарченко

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дефицит автогаза, вакцин и других товаров в Украине будет нарастать. Причина - блокировка польской границы
19.11.23 21:06

Дефицит автогаза, вакцин и других товаров в Украине будет нарастать. Причина - блокировка польской границы

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
21.11.23 16:58

Николай Оголобяк: в РФ за участие в войне помиловали сатаниста-убийцу

21.11.23 16:55

Украина ищет способ прекратить депортацию детей

21.11.23 16:24

Оккупанты завезли в Луганскую область «карателей» для проверок, — Генштаб

21.11.23 15:49

В Винницкой области ждут новую волну гепатита А

21.11.23 15:22

Оккупанты повредили газопроводы в трех областях Украины

21.11.23 14:54

Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания», — разведка

21.11.23 13:51

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

21.11.23 13:34

Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны

21.11.23 13:23

Жертвами Израиля в Секторе Газа могут стать десятки тысяч детей

21.11.23 13:51

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

21.11.23 13:34

Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны

21.11.23 12:58

Президент Европейского совета прибыл в Киев

21.11.23 12:35

Под Киевом открыли движение по легендарному мосту через реку Ирпень

21.11.23 10:25

Министр обороны Германии прибыл в Киев

21.11.23 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 820 солдат

20.11.23 15:49

В Украине готовят большие изменения по мобилизации

20.11.23 14:58

Озвучена цель визита Остина в Киев

20.11.23 11:31

Россия вывела все свои корабли из Черного и Азовского морей

20.11.23 10:30

В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

15.11.23 13:43

В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении

15.11.23 16:54

Кабмин увеличил стоимость «блатных» номеров на авто

15.11.23 15:01

Украинским учителям пообещали серьезно поднять зарплаты

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

16.11.23 11:48

У советника Байдена начались проблемы со здоровьем из-за войны в Украине

16.11.23 13:17

Стало известно, в каких банках и сколько денег хранят украинцы

17.11.23 15:55

Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества

15.11.23 14:39

Стало известно, в каких украинских поездах появились женские купе

15.11.23 15:47

В Киеве зафиксированы случаи заболевания скарлатиной среди школьников

16.11.23 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 315 620 солдат

Фото и Видео
«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой
«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой
«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой
«Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой
Под Киевом открыли движение по легендарному мосту через реку Ирпень
Под Киевом открыли движение по легендарному мосту через реку Ирпень
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25
Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25
В начале 2024 года мир ждут наводнения и сильная жара. Всему виной Эль-Ниньо
В начале 2024 года мир ждут наводнения и сильная жара. Всему виной Эль-Ниньо
В Японии автомобиль влетел в толпу школьников
В Японии автомобиль влетел в толпу школьников
Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка
Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка
Жуткое ДТП в Черновцах оборвала жизни совсем молодых ребят
Жуткое ДТП в Черновцах оборвала жизни совсем молодых ребят
Одну из областей Украины основательно занесло снегом: местный житель показал видео
Одну из областей Украины основательно занесло снегом: местный житель показал видео
Шейннис Паласиос: «Мисс Вселенная-2023» стала девушка из Никарагуа
Шейннис Паласиос: «Мисс Вселенная-2023» стала девушка из Никарагуа
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.