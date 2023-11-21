В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой

Главное: Ежемесячно цены на овощи борщевого набора будут дорожать на несколько процентов. Но рекордных скачков цен зимой этого года не ожидается.

Детали: Цены на овощи борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как отметил Высоцкий, есть классические овощи борщового набора: картофель, морковь, свекла, лук, капуста.

«Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде всего морковь и лук, мы уже прошли и к этому возвращаться не будем», — сказал он.

По его словам, высокие цены в прошлом году были обусловлены временной потерей части Херсонской и Запорожской областей, где активно выращивались эти овощи, в феврале 2022 года.

«Уже не успели аграрии их посадить», — рассказал чиновник.

«В этом году сита ситуация совсем другая. Мы искренне благодарны, что все подключились в Центральной Украине, Западной Украине, и потребитель видит это по ценам, чувствует кошельком, когда цены на тот же лук втрое меньше, чем были на пике», — добавил он.

Высоцкий считает, что объемы производства этих овощей говорят о том, что рекордных цен уже не будет.

«Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предполагается. Более того, фермеры демонстрируют готовность в следующем году выращивать по всей Украине при необходимости», — сказал замминистра.

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