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Видео-Новости > Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк

Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк

Александр Панько
19.11.23 15:36
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Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк

Армения на правильном пути. Об этом в интервью AnalitikaUA сказал Советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«Стратегия, которую я сейчас отчетливо вижу в позиции Армении, это плотный диалог со странами НАТО, Великобританией, США, Францией, с которой всегда исторически диалог был хороший», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности участия Армении в Балто-Черноморском оборонном союзе, Подоляк высказал надежду, что двери Союза будут открыты. По словам политика, нужно искать юридические формулы, логистические формулы.

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