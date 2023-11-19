Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк

Армения на правильном пути. Об этом в интервью AnalitikaUA сказал Советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«Стратегия, которую я сейчас отчетливо вижу в позиции Армении, это плотный диалог со странами НАТО, – Великобританией, США, Францией, с которой всегда исторически диалог был хороший», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности участия Армении в Балто-Черноморском оборонном союзе, Подоляк высказал надежду, что двери Союза будут открыты. По словам политика, нужно искать юридические формулы, логистические формулы.