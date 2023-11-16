Появилось видео, как на Эрдогана напала пчела

Главное: На Реджепа Тайипа Эрдогана напала пчела. Политика спас охранник.

Детали: Во время выступления на партийном собрании в здании Великого национального собрания на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана напала пчела. В этот момент он критиковал с трибуны военные действия Израиля в Секторе Газа.

Насекомое уселось прямо на плечо политика.

Пчелу вовремя увидел один из охранников главы государства, который быстренько избавился от потенциальной угрозы.

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