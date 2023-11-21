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Видео-Новости > Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк

Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк

Агата Кловская
21.11.23 18:58
1079
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк

Главное: Заявление порноактрисы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) о желании баллотироваться в президенты Украины оказалось фейковым.

Детали: Появивишееся в Сети видео с заявлением порноактрисы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) о желании стать первой женщиной-президентом Украины было создано с помощью нейросети. Как пишет издание Стопфейк, на самом деле Майя Коноваленко не делала подобного заявления, а видео из ее интервью — фейковое.

Отмечается, что на официальном сайте и в социальных сетях издания The Sun — Facebook, Instagram, X, YouTube — этот репортаж с Майей Коноваленко (Нэнси Эйс) отсутствует. Также его невозможно найти ни в одном другом англоязычном издании.

Издание пишет, что первоисточником видео является онлайн-трансляция на Youtube-канале Rocco’s World, где Коноваленко общалась с порноактером Рокко Сиффреди. Трансляция состоялась еще в апреле 2020 года. В отрывке, который использовали злоумышленники, актриса отвечала на вопрос о том, почему в Украине предвзято относятся к порно, и не делала никаких заявлений о будущем президентстве или других комментариев на тему политики.

Губы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) в оригинальной трансляции и отредактированном ролике двигаются по-разному, из чего можно заключить, что его создали с помощью нейросети.

Справка: До начала карьеры порноактрисы Майя Коноваленко (Нэнси Эйс) сменила несколько мест работы, в том числе работала продавщицей, няней и кондуктором в автобусе. В возрасте 18 лет Коноваленко впервые снялась в обнажённом виде. Карьеру в индустрии для взрослых Нэнси Эйс начала в 2014 году.
 
По данным Internet Adult Film Database на ноябрь 2019 года, Майя Коноваленко снялась в более чем 30 порнофильмах. Помимо родного украинского, Нэнси Эйс владеет также английским и русским языками.
 
Тэги: Майя Коноваленко, Нэнси Эйс

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Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк
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