Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): заявление порномодели о желании баллотироваться в президенты Украины - фейк

Главное: Заявление порноактрисы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) о желании баллотироваться в президенты Украины оказалось фейковым.
Детали: Появивишееся в Сети видео с заявлением порноактрисы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) о желании стать первой женщиной-президентом Украины было создано с помощью нейросети. Как пишет издание Стопфейк, на самом деле Майя Коноваленко не делала подобного заявления, а видео из ее интервью — фейковое.
Отмечается, что на официальном сайте и в социальных сетях издания The Sun — Facebook, Instagram, X, YouTube — этот репортаж с Майей Коноваленко (Нэнси Эйс) отсутствует. Также его невозможно найти ни в одном другом англоязычном издании.
Издание пишет, что первоисточником видео является онлайн-трансляция на Youtube-канале Rocco’s World, где Коноваленко общалась с порноактером Рокко Сиффреди. Трансляция состоялась еще в апреле 2020 года. В отрывке, который использовали злоумышленники, актриса отвечала на вопрос о том, почему в Украине предвзято относятся к порно, и не делала никаких заявлений о будущем президентстве или других комментариев на тему политики.
Губы Майи Коноваленко (Нэнси Эйс) в оригинальной трансляции и отредактированном ролике двигаются по-разному, из чего можно заключить, что его создали с помощью нейросети.