Аниме-сериал «Терминатор» от Netflix скоро выйдет на телеэкраны

Главное: Netflix анонсировал выход аниме-сериала «Терминатор». Сюжет будет фокусироваться на истории о солдатах, отправленных в 1997 год с миссией защиты важного ученого.

Детали: Netflix анонсировал аниме-сериал по вселенной серии фильмов «Терминатор».

Аниме «Терминатор» сохранит основную концепцию первого «Терминатора», но представит зрителям совершенно новых героев.

Сюжет аниме-сериала «Терминатор» будет фокусироваться на истории о солдатах, отправленных в 1997 год с миссией защиты важного ученого. Этот ученый разрабатывает искусственный интеллект, способный противостоять Скайнет.

Дата релиза аниме «Терминатор» пока неизвестна.