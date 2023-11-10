B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия

Главное: В небе США появился стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Он способен нести ядерное оружие.

Детали: В США впервые взлетел стратегический стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Это первый новый американский самолет для таких задач, выпущенный за последние 30 лет.

B-21 Raider собирала компания Northrop Grumman.

Планируется, что B-21 Raider, заменит бомбардировщики B-2, B-1 и B-52, однако профильные медиа пишут, что этому может помешать цена самолета — платить за Raider 700 миллионов долларов никто пока не хочет.