B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия

Главное: В небе США появился стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Он способен нести ядерное оружие.
Детали: В США впервые взлетел стратегический стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.
Главное: В небе США появился стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Он способен нести ядерное оружие.
Детали: В США впервые взлетел стратегический стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.
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