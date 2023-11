Джаред Лето: появилось видео, как артист вскарабкался на небоскреб в США

Главное: Джаред Лето покорил небоскреб в Нью-Йорке. Он вскарабкался на Empire State Building.

Детали: 51-летний американский актер и лидер группы Third Seconds to Mars Джаред Лето вскарабкался на небоскреб Empire State Building в американском Нью-Йорке. Появилось эпичное видео.

Отметим, что высота 102-этажного здания составляет 381 метр.

Произошло это в рамках продвижения концертного тура музыканта, который посвящен выходу альбома It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day.

Джаред Лето сказал: «Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал».

Примечательно, что артист стал первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж.

На это у него ушло двадцать минут.

Он добавил: «Мне нравится лазить по зданиям в городах. Это действительно весело».

В тему: Джаред Лето залез на Рыбальский мост в Киеве.