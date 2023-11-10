GTA VI: трейлер игры появится в конце 2023 года

Главное: В конце 2023 года появится трейлер GTA VI. Игра будет ограничиваться вымышленной версией Майами.
Детали: Первый трейлер GTA VI выйдет в начале декабря 2023 года. Такое заявление сделал Rockstar Games в Twitter.
Главное: В конце 2023 года появится трейлер GTA VI. Игра будет ограничиваться вымышленной версией Майами.
Детали: Первый трейлер GTA VI выйдет в начале декабря 2023 года. Такое заявление сделал Rockstar Games в Twitter.
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