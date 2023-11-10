GTA VI: трейлер игры появится в конце 2023 года

Главное: В конце 2023 года появится трейлер GTA VI. Игра будет ограничиваться вымышленной версией Майами.

Детали: Первый трейлер GTA VI выйдет в начале декабря 2023 года. Такое заявление сделал Rockstar Games в Twitter.

Никаких конкретных дат разработчик не называет, но, вероятно, ролик покажут на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря.

Инсайдеры утверждают, что GTA VI будет ограничиваться вымышленной версией Майами и его окрестностей, с двумя главными персонажами — мужчиной и женщиной.

Ожидается, что в GTA VI появится свежая игровая механика и улучшенный искусственный интеллект.