Найден самый высокий бык в мире

Главное: Рост самого высокого быка в мире составляет 1,87 метра. Животное живет в США.

Детали: Тринадцатилетний бык по кличке Томии, обитающий на ферме в Массачусетсе (США), был признан самым высоким в мире. Его рост составляет 1,87 метра.

Об этом информирует Книга рекордов Гиннесса.

Сообщается, что его хозяин Лори Балавендер купил в свое время животное всего за десять долларов.

Мужчина уже тогда заметил, что бычок отличается от своих собратьев, а позже стал настоящим членом его семьи.

Отмечается, что у быка спокойный и миролюбивый характер, добавил мужчина.

Известно, что за день животное съедает тринадцать килограммов зерна и выпивает 151 литр воды.

Его хозяин говорит, что бык очень любит яблоки: «Томми ходит по пастбищам в поисках диких яблонь и настолько умен, что знает, как толкать деревья и стряхивать яблоки».

В тему: Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень милым достижением.