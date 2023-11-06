Заявление Фарион о русскоязычных воинах ВСУ возмутило пользователей Сети

Главное: Ирина Фарион вызвала волну возмущения своими скандальными заявлениями о русскоязычных военных ВСУ.

Детали: В ходе эфира шоу «Рандеву» с Яниной Соколовой политик Ирина Фарион вызвала волну возмущения своими скандальными заявлениями о военных Вооруженных Сил Украины, говорящих на русском языке. Фарион выразила свое категорическое неодобрение в отношении украинских воинов, использующих русский язык в общении.

Соколова отметила, что она знает военных из полка «Азов» и 3 штурмовой бригады, которые могут общаться не на украинском: они, в частности, используют русский язык во время боев.

Обсуждая эту тему с ведущей программы, Фарион заявила: «Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни».

Высказывания Ирины Фарион вызвали бурю негодования среди пользователей интернета, которые утверждают, что подобные заявления только наносят вред украинскому обществу и подрывают единство страны. Многие общественные деятели и журналисты также выразили свою озабоченность по поводу подобных высказываний, которые могут усугубить языковые и социокультурные разногласия в Украине.