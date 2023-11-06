Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла

Турнир по ничегонеделанию прошел в Японии

В Киеве со дна озера достали утопленника

Шведские ученые рассказали, что серьезно повышает риск инсульта и деменции

В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия

Миссия МВФ в Украине начала работу

06.11.23 10:54

В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия

06.11.23 08:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 305 970 солдат

05.11.23 20:01

ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию

04.11.23 12:10

Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви

03.11.23 20:31

Реестр домашних животных в Украине заработает уже скоро

03.11.23 16:18

В Минэнерго рассказали, готовятся ли в Украине плановые отключения

03.11.23 13:53

Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны

03.11.23 12:56

Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники

03.11.23 10:53

На разминирование Украины может уйти почти тысяча лет, — СМИ

03.11.23 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 303 270 солдат