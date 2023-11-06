Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла

Главное: Появился трейлер фильма «Сёгун». Кино расскажет историю английского моряка Джона Блэкторна, оказавшегося в Японии в эпоху самураев.
Детали: Вышел трейлер экранизации романа Джеймса Клавелла «Сёгун».
Главное: Появился трейлер фильма «Сёгун». Кино расскажет историю английского моряка Джона Блэкторна, оказавшегося в Японии в эпоху самураев.
Детали: Вышел трейлер экранизации романа Джеймса Клавелла «Сёгун».
Миссия МВФ в Украине начала работу
В Ирландии подготовили неприятный сюрприз украинским беженцам
В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия
Шведские ученые рассказали, что серьезно повышает риск инсульта и деменции
В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней
В Киеве со дна озера достали утопленника
Израиль продолжает убивать сотрудников ООН в Секторе Газа
Турнир по ничегонеделанию прошел в Японии
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 305 970 солдат
ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию
Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви
Реестр домашних животных в Украине заработает уже скоро
В Минэнерго рассказали, готовятся ли в Украине плановые отключения
Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны
Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники
На разминирование Украины может уйти почти тысяча лет, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 303 270 солдат
«Укрэнерго» оказалось не готово к переносу электроподстанций в подземные бункеры. Похоже, всему виной коррупция
Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба
В Украине продолжает дорожать топливо
В Египте раскопали жуткую «Книгу мертвых»
Гепатит А добрался до Ивано-Франковска
Для украинских водителей в ПДД изменили одну важную букву
В Украине серьезно вырос спрос на валюту
В Таиланде продолжает бушевать страшная зараза
Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов
В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?