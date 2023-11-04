Планета обезьян 4. Королевство (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярной серии фильмов

Главное: Появился трейлер фильма «Планета обезьян. Королевство». Действие происходит спустя несколько лет после восстания Цезаря.

Детали: Вышел первый трейлер фильма «Планета обезьян. Королевство». Это 4 часть популярной серии фильмов.

Действие фильма «Планета обезьян. Королевство» происходит спустя несколько лет после восстания Цезаря. Главным героем станет сын Цезаря, которому предстоит столкнуться с новым вождём обезьян.

Напомним, что еще в октябре 2016 года режиссёр фильмов «Планета обезьян. Революция» (2014) и «Планета обезьян. Война» (2017) Мэтт Ривз заявил, что у него есть идеи для четвёртого фильма в серии перезагрузки франшизы «Планета обезьян».

Премьера фильма «Планета обезьян. Королевство» в США состоится 24 мая 2024 года.

Трейлер фильма «Планета обезьян. Королевство»: