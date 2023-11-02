В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком

Главное: В Киеве около станции метро «Олимпийская» прорвало трубу. Улицу залило кипятком.

Детали: В Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро «Олимпийская».

На опубликованных в сети кадрах заметно, что из-за прорыва трубы из-под асфальта бьет горячая вода, улицу залило кипятком. Из-за этого соседние дома окутала густая пара.

В тему: В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду.