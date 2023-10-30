Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог

Главное: В течение ночи бойцы ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков ХАМАС в зданиях и туннелях. А утром перерезали ключевую дорогу в Газе.
Детали: Израильские войска продвигаются вглубь Газы, утром 30 октября танки ЦАХАЛ перерезали ключевую дорогу в городе. Об этом сообщило агентство AFP.
«Израильские войска и бронетехника продвинулись глубже в северную и центральную часть Газы в понедельник... Видео, полученное Associated Press, показало, как израильский танк и бульдозер в центре Газы блокируют главную автомагистраль, следующую с севера на юг», — говорится в материале.
Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил «расширение операций» в секторе, однако не прокомментировал конкретное развертывание сил.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, за последние сутки было атаковано около 600 целей ХАМАС, в том числе склады оружия, тайники и скопления боевиков, а также противотанковые позиции.
Отмечается, что израильский самолет под руководством наземных сил нанес удар по посту, где находились более 20 боевиков.
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