Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог

Главное: В течение ночи бойцы ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков ХАМАС в зданиях и туннелях. А утром перерезали ключевую дорогу в Газе.

Детали: Израильские войска продвигаются вглубь Газы, утром 30 октября танки ЦАХАЛ перерезали ключевую дорогу в городе. Об этом сообщило агентство AFP.

«Израильские войска и бронетехника продвинулись глубже в северную и центральную часть Газы в понедельник... Видео, полученное Associated Press, показало, как израильский танк и бульдозер в центре Газы блокируют главную автомагистраль, следующую с севера на юг», — говорится в материале.

Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил «расширение операций» в секторе, однако не прокомментировал конкретное развертывание сил.

כוחות צה"ל ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה; במהלך הלילה חיסלו הכוחות מחבלי חמאס והשמידו תשתיות טרור ומתחמים צבאיים.



צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה >> pic.twitter.com/kl2FfAvhxl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, за последние сутки было атаковано около 600 целей ХАМАС, в том числе склады оружия, тайники и скопления боевиков, а также противотанковые позиции.

Отмечается, что израильский самолет под руководством наземных сил нанес удар по посту, где находились более 20 боевиков.

בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים >> pic.twitter.com/Yv29M6lwoP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

В тему: ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту: призывает к перемирию.