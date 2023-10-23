Украинцы в Греции призвали Зеленского сесть за стол переговоров

В Афинах, неподалеку от посольства США в Греции, прошла акция, на которой граждане Украины и сочувствующие обратились к Зеленскому, Путину и руководству стран Европы с призывом помочь остановить боевые действия в Украине, а также создать необходимые условия для мирных переговоров Киева и Москвы.

Как пишут СМИ, собравшиеся принесли с собой флаги Украины и плакаты со словами: «Европа, останови войну в Украине», «Остановите боевые действия в Украине», «Украина — это люди, а не территории».

«Греция — это чудесная европейская страна, родина демократии. Именно то, чего хочет наша страна — европейского демократического будущего. К большому сожалению, мы собрались не на своей территории. Война заставила нас искать приют за тысячи километров от дома. Таких, как мы, насчитывается 10 млн. Женщины, дети, пожилые люди вынуждены были покинуть свои дома. Многим уже некуда возвращаться. Война забрала жизни, разрушила все то, что мы строили всю жизнь. И этому нет ни конца ни края», — заявила одна из организаторов акции.

Собравшиеся подчеркнули, что благодарны Европе за стремление помочь Украине и попросили поспособствовать мирным переговорам между Киевом и Москвой.

«Мы сегодня платим своей жизнью и судьбой за мир и спокойствие в Европе. Но и сегодня Европа способна нам помочь. Необходимо прекратить эскалацию войны и заставить стороны сесть за стол переговоров», — продолжила участница акции.

Также собравшиеся обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сесть с Россией за стол переговоров для прекращения кровопролития в стране.

«Зеленский сказал, что, когда ВСУ будут на границе с Крымом, Украина сядет за стол переговоров. Даже главнокомандующий допускает возможность переговоров. Господин президент, остановите смерти наших братьев, сыновей и мужей. Идите мирным путем. Европа, создай условия для переговоров. Украина — это люди, а не территория. Мы за мир. Стоп война», — подытожили участники акции.