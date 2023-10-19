В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ

Главное: В Крыму ракета ударила по складам ЧМ РФ. Территория воинской части в результате этой атаки была повреждена, один военнослужащий ранен.

Детали: Российские склады с вооружением Черноморского флота России под Севастополем во временно оккупированном Крыму были атакованы в четверг, 19 октября. В результате атаки территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA, позиционирующий себя как независимое медиа.

«Одна из ракет попала по территории в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем — там расположен склад вооружения Черноморского флота России. Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен», — говорится в сообщении.

В ходе ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

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