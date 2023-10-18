Путин привез в Китай ядерный чемоданчик

Главное: Путин приехал в Китай с ядерным чемоданчиком. Кейс главы РФ традиционно носит офицер Военно-морского флота Российской Федерации, известный как Чегет.

Детали: Президента страны-агрессора Владимира Путина после встречи с Си Цзиньпином в Пекине сняли на видео в окружении офицеров, несших ядерный чемоданчик. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Ядерный кейс традиционно носит офицер Военно-морского флота РФ, известный как Чегет (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), отмечает СМИ. Самого Чегета редко снимают на видео.

Reuters напоминает, что у президента США также есть подобный дипломат — в американских правительственных кругах по-свойски называемый «football» (пиняшка). В таком кейсе обычно хранятся коды. Президент их использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет при своем отсутствии в Белом доме.

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