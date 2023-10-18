Байден прилетел в Израиль

Главное: Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Американского лидера встречали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.

Детали: Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в аэропорту Тель-Авива утром 18 октября.

Американского лидера встретили премьер-министр Беньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.

Из аэропорта президентский кортеж отправился в сторону Тель-Авива. По мере продвижения кортежа, полиция будет перекрывать движение шоссе номер 1 между столицей и аэропортом Бен-Гурион, а также улицы Тель-Авива.

В общей сложности на обеспечение охраны визита Байдена выделено около 1500 правоохранителей.

В рамках визита Джо Байден проведет переговоры с Нетаньяху, Герцогом и другими членами правительства.

После этого президент США встретится с жителями населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа.

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