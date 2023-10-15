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Видео-Новости > Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет

Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет

Александр Панько
15.10.23 21:10
197
Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет

Главное: Израиль применил систему ПРО «Железный луч». Это лазерное оружие, которое облучает цель в течение 4—5 секунд и стоит очень дешево.

Детали: Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam) для перехвата ракет из Газы. Об этом пишут израильские паблики и публикуют видео. 

Израильская система «Железный луч» прошла испытание в 2022 году.
 
По расчетам израильских СМИ один перехват лазерной ПРО «Железный луч» будет обходиться 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО «Железный купол» в 50 тысяч долларов.
 
Эта система стала пятой в эшелонированной израильской ПРО, в дополнение к системам «Хец», «Шарвит Ксамим» и «Железный купол».
 
Справка: «Железный луч» — тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.

Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол». Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.

«Железный луч» уничтожает цели, облучая их в течение 4—5 секунд.

Тэги: лазерное оружие, Железный луч

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