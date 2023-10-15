Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет

Главное: Израиль применил систему ПРО «Железный луч». Это лазерное оружие, которое облучает цель в течение 4—5 секунд и стоит очень дешево.

Детали: Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam) для перехвата ракет из Газы. Об этом пишут израильские паблики и публикуют видео.

Израильская система «Железный луч» прошла испытание в 2022 году.

По расчетам израильских СМИ один перехват лазерной ПРО «Железный луч» будет обходиться 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО «Железный купол» в 50 тысяч долларов.

Эта система стала пятой в эшелонированной израильской ПРО, в дополнение к системам «Хец», «Шарвит Ксамим» и «Железный купол».