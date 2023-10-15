Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет

Главное: Израиль применил систему ПРО «Железный луч». Это лазерное оружие, которое облучает цель в течение 4—5 секунд и стоит очень дешево.
Детали: Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam) для перехвата ракет из Газы. Об этом пишут израильские паблики и публикуют видео.
Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол». Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.
«Железный луч» уничтожает цели, облучая их в течение 4—5 секунд.