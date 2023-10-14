Первые дни (2023): дата выхода и трейлер украинского сериала о вторжении

Главное: Появился трейлер украинского сериала «Первые дни». Он рассказывает о начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Детали: Украинский сериал «Первые дни», рассказывающий о начале полномасштабного вторжения России, покажут на Netflix. Премьера сериала состоится 1 ноября 2023 года. В сети уже появился трейлер сериала «Первые дни».

«Первые дни» стал первым украинским сериалом, премьера которого состоится на стриминговом сервисе на несколько стран одновременно.

«Первые дни» — это шесть историй от шести режиссеров. Каждый эпизод — художественный минифильм, вдохновленный настоящими событиями. Некоторые персонажи имеют прототипов в реальной жизни.

Трейлер сериала «Первые дни»: