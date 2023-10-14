Корона 6 (2023): дата выхода и трейлер финальной части сериала о королевской семье Великобритании

Главное: Появился трейлер сериала «Корона» (6 сезон). Финальный сезон охватит период в истории королевской семьи — конец 90-х и начало 2000-х годов.

Детали: Netflix представили трейлер финального (шестого) сезона сериала «Корона», который выйдет на экраны уже 16 ноября 2023 года.

6 сезон сериала «Корона» будет разделен на две части, которые покажут с разницей в месяц.

Финальный сезон «Короны» охватит важный период в истории королевской семьи — конец 90-х и начало 2000-х годов, когда весь мир переживал из-за гибели принцессы Дианы. Ее роль в этом сезоне исполняет Элизабет Дебики

Трейлер сериала «Корона» (6 сезон):