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Видео-Новости > Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах

Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах

Александр Панько
07.10.23 10:12
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Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах

Главное: Палестинские исламисты атаковал Израиль со стороны Сектора Газа. Выпущено более 5000 ракет и снарядов. Десятки вооруженных арабов устроили бойню в приграничных городах Израиля.

Детали: Израиль попал под ракетную атаку палестинского сектора Газа. Также десятки вооруженных палестинцев на машинах проникли в страну. 

По неподтвержденной информации, палестинские силы захватили ряд объектов на границе с Израилем (в том числе полицейский участок). Их заметили в городе Сдерот. Также якобы захвачено израильское поселение Беэри и ряд домов в поселке Отеф.

Палестинцы начали публиковать фото захваченных в плен израильских солдат и подбитой израильской бронетехники. Известно, что на границе с Сектором Газа горит израильский танк Меркава Mk.4.

Пленных мирных жителей и израильских военных боевики вывозят на территорию сектора Газа.

За первые 20 минут операции по Израилю было выпущено более 5000 ракет и снарядов из сектора Газа, утверждает глава военного крыла ХАМАС «Бригад Аль-Кассам» Мохаммед Дейф.
 
 
Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». В своем заявлении глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса».
 
Командир ХАМАСа назвал утреннюю атаку «днем великой революции» и призвал израильских арабов и соседние государства присоединиться. Предполагается, что атака приурочена к 50-летию Войны Судного дня, в которой Египет и Сирия проиграли Израилю.
 
Министр обороны Израиля объявил введение режима ЧП в радиусе 80 километров от сектора Газа и одобрил широкомасштабный призыв резервистов. Закрыт Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Армия обороны Израиля наносит авиаудары по сектору Газа. Военные объявили, что террористы «заплатят очень высокую цену» за внезапное нападение.
 
Справка: ХАМАС — палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».
 

Тэги: Израиль, война, Хамас, Палестина, Сдерот

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