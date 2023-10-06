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Видео-Новости > Байден избивает собак ногами

Байден избивает собак ногами

Агата Кловская
06.10.23 19:48
94
Байден избивает собак ногами

Главное: Президент США Байден «жестоко обращался» со своими собаками, избивая их руками и ногами.

Детали: По словам источников, близких к Judicial Watch, президент США Джо Байден «жестоко обращался» со своими собаками, избивая их руками и ногами. Собаки Байдена оказались плохо воспитаны и обучены.

Документы министерства внутренней безопасности США свидетельствуют о травмах в результате нападений собак на агентов Секретной службы.
 
Всплыла переписка двух сотрудников спецслужбы после очередного нападения собаки Байдена: «Моя нога и рука все еще болят. Он дважды меня укусил и дважды на меня напал. Какая шутка [отредактировано] — если бы это была не собака Байденов, его бы уже усыпили — этому чертовому клоуну нужен намордник — надеюсь, ты почувствуешь себя лучше».
 

Тэги: Джо Байден, собаки

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