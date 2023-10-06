Известный рэпер опозорился на видео

Главное: Рэпер Канье Уэст опозорился. Появилось видео, как он сбежал с педикюра.

Детали: Известный американский рэпер Канье Уэст круто опозорился на видео, над которым уже смеются в интернете. Его друг Ty Dolla Sign выложил кадры того, как артист с криками боли сбежал с сеанса педикюра.

Отмечается, что Канье Уэст решил сделать педикюр в домашней обстановке.

При этом вместе с ним на процедуре был рэпер Ty Dolla Sign, который снимал процесс на камеру.

Во время процедуры музыканту стало больно, после чего он вскочил со стула и начал кричать.

Он крикнул: «Нет, остальное я делать не буду. Это мои пальцы ног. Это мои пальцы ног. Это мои пальцы! Я не собираюсь этого делать. Это больно».

В свою очередь мастер уточнила, будет ли продолжаться педикюр, рэпер поблагодарил ее за работу, но отказался продолжать сеанс.

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