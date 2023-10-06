Пригожин и Уткин подорвали себя сами, — Путин

Главное: Путин заявил, что Пригожин с Уткиным сами себя и свой самолет подорвали ручными гранатами, и их никто не сбивал. Также, по его словам, Пригожин и руководство «Вагнера» употребляли наркотики.

Детали: Сегодня, 5 октября, президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай» заявил, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подорвал себя сам.

Путин сказал, что Пригожин с Уткиным сами себя и свой самолет подорвали ручными гранатами, и их никто не сбивал.

«Председатель СК РФ Бастрыкин доложил мне, что в телах погибших в авиакатастрофе найдены обломки гранат, внешнего влияния на самолет не было», — заявил Путин.

Кроме того, Путин добавил, что, вероятно, Пригожин и руководство «Вагнера» употребляли наркотики, поэтому их трупы нужно проверить.

Оценивая участие ЧВК «Вагнер» в войне с Украиной, Путин сказал, что «вагнеровцы» воевали посредственно, и нет смысла создавать такие структуры.

В тему: Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.