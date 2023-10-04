В ГУР сообщили о высадке десанта в Крыму

Главное: Спецназовцы Стугны и Братства в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова.

Детали: Главное управление разведки Минобороны сообщило, что спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по позициям российских оккупантов.

«Спецназовцы Стугны и Братства в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!» — говорится в сообщении ГУР.

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