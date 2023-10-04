Жуткое ДТП возле Венеции: уточнены данные по погибшим и пострадавшим украинцам

Главное: В жутком ДТП возле Венеции погибли четыре украинца. Столько же граждан нашей страны получили травмы.

Детали: Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко поведал подробности страшного ДТП возле итальянской Венеции в районе Местр, где автобус с туристами рухнул с моста с высоты тридцать метров. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что жертвами аварии стали четыре украинца.

Еще четыре гражданина нашей страны получили травмы и были госпитализированы.

Дипломат сказал: «Итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения. Пострадавшие граждане получают медпомощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет».

Резюмируется, что украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с родными.

В тему: Возле Венеции автобус упал с моста – погибли десятки людей, в том числе украинцы.