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Видео-Новости > В России горит алюминиевый завод

В России горит алюминиевый завод

Александр Панько
04.10.23 11:48
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В России горит алюминиевый завод

Главное: На территории Красноярского алюминиевого завода произошел пожар. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

Детали: Пожар вспыхнул в российском Красноярске в среду, 4 октября. Столб огня был замечен на Красноярском алюминиевом заводе. По информации Telegram-каналов, перед пожаром был слышен взрыв.

«Очевидцы сообщают о серьезном пожаре на территории КрАЗ. Также сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Инцидент подтвердили в компании РУСАЛ, которой принадлежит завод. Там заявили, что взрыва не было, а горел трансформатор.

Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В тему: В России дроны атаковали завод по производству ракет Х-59.

Тэги: пожар, Россия, завод, Красноярский край

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