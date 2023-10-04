Возле Венеции автобус упал с моста: погибли десятки людей, в том числе украинцы

Главное: Возле Венеции произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стал 21 человек, в том числе пять украинцев.

Детали: Жуткое ДТП произошло вечером вторника, 3 октября, в Италии возле Венеции. Тут городской автобус, перевозивший туристов, вылетел с трассы и упал с тридцатиметровой высоты с моста на линии электропередачи, после чего загорелся.

Жертвами аварии стал как минимум 21 человек, в том числе пять украинцев. Уточняется, что найдены трупы двух детей.

Кроме этого пострадали восемнадцать человек, среди которых — три гражданина Украины.

По данным полиции, также в разбившейся машине находились граждане Германии.

Известно, что автобус перевозил людей в кемпинг. ЧП случилось возле железнодорожных путей в районе Местре.

Всего в автобусе находились сорок пассажиров.

Сейчас правоохранители выясняют причины трагедии.

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