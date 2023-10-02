Царство падальщиков (2023): дата выхода и трейлер анимационного сериала для взрослых

Главное: Вышел трейлер сериала «Царство падальщиков». По сюжету, главные герои оказались на очень опасной планете.

Детали: Вышел трейлер научно-фантастического анимационного сериала для взрослых «Царство падальщиков».

По сюжету сериала «Царство падальщиков» главные герои оказались на очень красивой, но опасной планете.

Премьера «Царство падальщиков» состоится 19 октября 2023 года.

Трейлер «Царство падальщиков»: