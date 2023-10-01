Мёртвая сестра (2023): дата выхода и трейлер фильма про монастырские ужасы

Главное: Вышел трейлер ужастика «Мёртвая сестра». В фильме раскрываются ужасные секреты, окружающие монастырь и его жителей.

Детали: Вышел трейлер фильма ужасов «Мёртвая сестра», который является приквелом кинокартины «Вероника» 2017 года

По сюжету фильма «Мёртвая сестра», после чудесного детства Нарцисса становится послушницей и начинает обучать девочек в бывшем монастыре. Однако странные события заставляют ее раскрывать ужасные секреты, окружающие монастырь и его жителей.

Премьера «Мёртвая сестра» состоится 27 октября 2023 года.

Трейлер «Мёртвая сестра» (2023):