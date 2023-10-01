Ацтекский свисток смерти теперь можно заказать на Amazon

Главное: Ацтекский свисток смерти с помощью 3D-принтера воссоздали ученые. Оригинальный свисток был найден в руке скелета во время раскопок.

Детали: Ученые с помощью 3D-принтера воссоздали ацтекский ритуальный предмет, который издает ужасающие звуки

Форма ацтекского свистка смерти имитирует гортань человека и точно воспроизводит пронзительные крики. Считается, что ацтеки использовали этот свисток, чтобы запугивать вражеские племена и проводить жертвоприношения перед битвами.

Оригинальный ацтекский свисток смерти был найден в руке скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико в 1999 году.

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