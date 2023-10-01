В Армении требуют от властей выхода из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ

«Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства» созвала «Форум независимости» с участием демократических, общественных и политических сил за независимость, суверенитет и расширение прав и возможностей Армении.

Как сообщает AnalitikaUA, в ходе форума участники обменялись идеями, выразили свою позицию относительно событий, происходящих в Республике Армения и Арцахе (Карабахе — ред.), затем обсудили и приняли заявление, в котором потребовали от официального Еревана выхода из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также прекратить вещание российских государственных и аффилированных с Кремлем СМИ.

В пунктах заявления звучат требования — немедленно начать процесс выхода из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ путем роспуска всех военных и экономических соглашений с Россией, которые на данный момент являются прямой угрозой этой безопасности а не составляющими безопасности Армении.

— Запретить вещание российских государственных телеканалов, транслируемых в армянской мультиплексной и кабельной сети, на основании нарушения Конституции и законов Республики Армения.

— Подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе. Подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве с демократическими странами, государствами-членами ЕС, США, Канада, и другими странамы Объединенного Запада.

— Придать импульс углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими системами безопасности.

В тексте заявления также отмечается, что присутствующие на форуме силы рассматривают насильственную депатриацию арцахских (карабахских — ред.) армян посредством голода и военной агрессии в той же логике, что и агрессию и геноцид, организованные Россией против народа Украины, что собравшиеся уже осудили и что является продолжением Голодомора и насильственных депортаций, осуществленных в рамках сталинской колониальной политики в первой половине прошлого века.

Отметим, что в форуме приняли участие более 20 организации, среди них политические партии, общественные организации и журналистские объединения.