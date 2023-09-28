В Кремле показали якобы живого и здорового Кадырова

Главное: Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым. Кремль показал видео.

Детали: Кремль опубликовал видео встречи президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Оно якобы было снято в четверг, 28 сентября, однако никаких подтверждений этому нет.

Кадры показали на фоне слухов о том, что чеченский лидер умирает.

У главы российского государства сообщили, что они обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в войне в Украине.

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