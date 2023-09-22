Украина будет производить системы ПВО вместе с США

Главное: По словам Владимира Зеленского, Украина с США будет производить современное оружие. В том числе ПВО.

Детали: Украина совместно с Соединенными Штатами будет производить современное вооружение, в том числе и системы ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«И долгосрочная договоренность — будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в „оборонке“ с Соединенными Штатами — это историческая вещь», — заявил президент Украины.

По его словам, сотрудничество сможет обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места. Отмечается, что Украина сможет производить, в частности, ПВО.

«Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты», — добавил глава государства.

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