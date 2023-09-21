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Видео-Новости > #1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров

#1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров

Александр Панько
21.09.23 17:16
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#1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров

Главное: В Канаде прошли акции и против трансгендерного и ЛГБТ-сообществ. Акции организовала группа #1MillionMarch4Children.

Детали: В среду, 20 сентября, по всей Канаде прошли акции и против трансгендерного и ЛГБТ-сообществ. Лозунги, созданные группой #1MillionMarch4Children, гласят, что участники митинга «вместе выступают против гендерной идеологии в школах».

Сторонники #1MillionMarch4Children топтались по ЛГБТ-флагам. На их митингах самый популярный плакат звучал так: «Оставьте наших детей в покое».

 

Тэги: трансгендер, ЛГБТ, 1MillionMarch4Children

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