1MillionMarch4Children: в Канаде протестовали против ЛГБТ и трансгендеров

Главное: В Канаде прошли акции и против трансгендерного и ЛГБТ-сообществ. Акции организовала группа #1MillionMarch4Children.

Детали: В среду, 20 сентября, по всей Канаде прошли акции и против трансгендерного и ЛГБТ-сообществ. Лозунги, созданные группой #1MillionMarch4Children, гласят, что участники митинга «вместе выступают против гендерной идеологии в школах».

Сторонники #1MillionMarch4Children топтались по ЛГБТ-флагам. На их митингах самый популярный плакат звучал так: «Оставьте наших детей в покое».