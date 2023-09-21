Памятник жертвам СПИДа в виде отверстия заднего прохода презентовали в США

Главное: В американском Палм-Спрингс хотят поставить очень странный памятник жертвам СПИД — в виде заднего прохода.

Детали: В США придумали поставить памятник всем жертвам СПИД в виде отверстия заднего прохода. Вокруг нового мемориала жертвам СПИД в Палм-Спрингс возникли серьезные споры.

Высота памятника — высотой более двух с половиной метров.

На мемориал выделили сотни тысяч долларов народных пожертвований. Памятник изготовлен из известняка и представляет собой концентрические окружности, которые олицетворяют выходцев из самых разных слоев общества, которые пали жертвами СПИД.