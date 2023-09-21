Российский дрон Ланцет увеличил дальнобойность в 2 раза, - аналитик BILD

Главное: Россия смогла увеличить дальнобойность своих беспилотников Ланцет с 45 до 90 км.

Детали: РФ удалось увеличить дальнобойность своих беспилотников Ланцет. Так считает считает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Такой вывод он сделал из российского видео атаки дрона (как утверждается, Ланцета) по украинскому МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом, который находится в 65 км от ближайших российских позиций.

«Плохая новость для Украины. Лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии. Для понимания: до сих пор, по всем расчётам, дрон пролетал от 35 до 45 км. Однако для этой атаки он пролетел от 80 до 90 км. Конечно, это не классическое „дальнобойное оружие“, но это существенный скачок в дальнобойности», — говорит Рёпке.