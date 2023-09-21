Российский дрон Ланцет увеличил дальнобойность в 2 раза, - аналитик BILD

Главное: Россия смогла увеличить дальнобойность своих беспилотников Ланцет с 45 до 90 км.
Курс доллара к гривне в обменниках снова растет
Главное: Россия смогла увеличить дальнобойность своих беспилотников Ланцет с 45 до 90 км.
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