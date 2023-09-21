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Зеленский призвал к реформированию ООН

Александр Панько
21.09.23 13:19
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Зеленский призвал к реформированию ООН

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский назвал три важных шага в реформировании ООН — вето, подотчетность нациям мира и система превенции агрессий через раннее реагирование на действия.

Детали: Совет Безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. В частности, Генассамблее ООН необходимо дать возможность преодолевать право вето. Об этом 20 сентября во время своего выступления на заседании Совбеза ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«574 дня полномасштабной российской агрессии — это 574 причины для изменений в этом зале. И голосов „за“ такие изменения — на самом деле, миллиарды», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что абсолютное большинство людей в мире стремится к миру без агрессий. В противоположность есть лишь одержимые в России. Он подчеркнул, что вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной.

Украина видит в ООН рост поддержки идеи, что в случаях массовых жестоких преступлений против жизни нужен добровольный отказ от права вето. При этом Россия по собственной воле не отдаст украденную привилегию. Именно поэтому, по словам Зеленского, Генассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг для реформирования.

«Если войну невозможно остановить из-за того, что все усилия блокируются вето агрессора или того, кто потворствует агрессору, нужно выносить этот вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи. При условии набирания двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами», — сказал президент Украины.

Вторым шагом президент отметил то, что Совбез ООН должен быть полностью подотчетен перед нациями мира. Так, круг постоянных членов Совбеза должен отражать современность.

Зеленский подчеркнул, что в составе Совбеза должны постоянно быть Африканский Союз, Латинская Америка и государства Тихого океана. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства, ведь Япония, Индия или исламский мир не должны быть «за бортом».

Он отметил, что следует учитывать изменения, которые произошли в Европе. Германия стала одним из ключевых глобальных гарантов мира и безопасности. Поэтому Берлин заслуживает места среди постоянных членов Совбеза.

Также необходимо расширение участия и доступа к работе Совбеза и его вспомогательных органов для всех членов Генассамблеи, не признанных агрессорами.

При этом любое участие государства-члена Совбеза должно приостанавливаться на время, когда такая страна в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации.

Третьим шагом реформирования является система превенции агрессий из-за раннего реагирования на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств.

«Нациям мира стоит согласовать такой механизм реагирования на агрессии для защиты других, который каждый хотел бы для собственной безопасности. Российское вторжение в Украину показало, что именно может быть таким механизмом. Среди прочего, мощные санкции против агрессора. И не только на этапе, когда уже состоялась Буча, но и на этапе, когда собирается армия вторжения», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет ее. В то же время вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совбеза ООН автоматически, когда любой член Генассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

В тему: Зеленский рассказал, как можно реализовать Формулу мира.

Тэги: общество, ООН, политика, реформирование, Владимир Зеленский

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